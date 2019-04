Grands rassemblements et hommages en salle lors des Francos

En plus de nombreux spectacles d’artistes solo, la prochaine édition en salle des Francos de Montréal, qui aura lieu du 14 au 22 juin, sera marquée par de grands rassemblements et des hommages.

Dans une programmation costaude dévoilée mardi, le grand festival de musique promet de faire la part belle à des réunions d’artistes. Dans deux salles de la Place des Arts (PDA), Cœur de pirate et Petula Clark inviteront des invités lors de concerts présentés le 14 juin.

Le collectif rap 5sang14 fera de même le 15 juin alors que les membres de la formation Groovy Aardvark seront entourés de leurs amis le 21 juin, chaque fois au MTelus.

Catherine Durand reviendra quant à elle sur 20 ans de rencontres en compagnie de plusieurs femmes, le 21 juin à la Cinquième Salle de la PDA.

Cette 31e édition sera aussi l’occasion de célébrer la musique de grands disparus. Mario Pelchat proposera donc un hommage à Charles Aznavour à la Maison symphonique le 22 juin alors que Philémon Cimon et Antoine Corriveau pigeront dans le répertoire de Léo Ferré. Une nouvelle représentation de l’œuvre «La Renarde, sur les traces de Pauline Julien» sera aussi présentée.

De plus, des soirées avec Pierre Lapointe, Paul Daraîche, Diane Tell, Émile Proulx-Cloutier, Hubert Lenoir et Yes McCan sont prévues à l’horaire.

La vente générale des billets du festival s’amorcera vendredi à 10 h. Des passes avec accès illimité seront également disponibles à compter du 9 avril à midi pour les abonnés de l’infolettre des Francos.