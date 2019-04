Nouvelle chanson? Tournée mondiale? Mystère autour de Céline!

Sortie d’une nouvelle chanson? Annonce d’une tournée mondiale? Mystère... Chose certaine, Céline Dion entreprend mardi un important blitz d’apparitions médiatiques aux États-Unis.

Cette offensive promotionnelle démarre mardimatin à Good Morning America à ABC. Le réseau présentera une entrevue inédite que Céline Dion a accordée à Deborah Roberts.

Dans un court extrait diffusé sur internet lundi, la star raconte combien elle aime la cinquantaine, un cap qu’elle a franchi au printemps 2018. « Je me sens plus forte, plus belle et plus ancrée, déclare-t-elle. Quand je dis quelque chose, quand je parle à mes enfants, quand je suis avec mon équipe, quand je parle avec eux... Je sens qu’il y a une puissance et une force qui viennent avec cette maturité. »

Un autre tête-à-tête télévisé est prévu à son agenda : le talk-show de Jimmy Kimmel vendredi. Selon le site internet de l’émission, la star s’entretiendra avec l’animateur et offrira une prestation musicale. Cette édition de Jimmy Kimmel Live! sera diffusée à ABC à 23 h 35.

Projet secret

La raison de ces sorties publiques demeure secrète. Au bureau de Francine Chaloult, qui s’occupe des relations de presse de l’artiste au Québec, on refuse de dévoiler le moindre détail.

La rumeur veut toutefois que Céline Dion s’apprête à lancer une nouvelle chanson en anglais. La grande première aurait lieu mercredi en Californie. La diva de 51 ans lèverait le voile sur cette pièce au cours d’« un événement spécial » organisé au théâtre du Ace Hotel de Los Angeles. Une invitation aux médias a été envoyée la semaine dernière.

Ce rendez-vous entouré de mystère sera suivi à 18h (heure du Québec) d’un Facebook Live au cours duquel la reine de Las Vegas en dira davantage.

Selon toute vraisemblance, il s’agit du premier extrait d’un album en anglais à paraître plus tard cette année.

Une autre initiative de Céline Dion suscite la curiosité. Dimanche, la chanteuse a mis en ligne une courte vidéo d’une dizaine de secondes la montrant en voiture, aux côtés d’une drag queen, en train de chanter son succès de 2003 I Drove All Night. Elle porte une camisole blanche, des gants en cuir, des lunettes de soleil et une casquette sur laquelle est inscrit – en grosses lettres brillantes – le mot « boss ».

La fin de Las Vegas

L’interprète de My Heart Will Go On profite actuellement d’une pause de concerts au Colosseum du Caesars Palace. Elle y sera de retour le 14 mai pour une ultime série de 16 représentations. Elle tirera officiellement sa révérence le 8 juin, un peu plus de huit ans après avoir entamé son second spectacle en résidence à Las Vegas.

Par ailleurs, Céline Dion a célébré son 51e anniversaire samedi. Quelques personnalités connues ont souligné l’événement sur Twitter, dont Ellen Degeneres. Quant à son Carpool Karaoke avec James Corden, l’animateur du Late Late Show à CBS, il sera diffusé le 20 mai, a récemment indiqué la chaîne.