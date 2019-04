La Caisse de dépôt investit dans une compagnie américaine de télécommunications

La Caisse de dépôt et placement a fait l’acquisition d’une participation de 30 % dans l’une des filiales de la compagnie américaine Vertical Bridge, spécialisée dans les infrastructures de télécommunications, a-t-on annoncé mardi.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé.

Vertical Bridge est le plus important propriétaire privé d’infrastructures de télécommunications aux États-Unis et possède plus de 16 000 tours de cellulaire.

L’investissement de la Caisse permettra à la compagnie développer des nouveaux moyens techniques pour le déploiement des réseaux cellulaires 5G.

«Cette acquisition nous permet d’accroître notre exposition au secteur des infrastructures de télécommunication auprès d’un opérateur de premier plan qui occupe une position stratégique dans son marché», a expliqué dans un communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président, infrastructures, à la Caisse.

Le siège social de Vertical Bridge est situé à Boca Raton, en Floride.