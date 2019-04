La surveillance des mines par le fédéral critiquée

Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ne vérifient pas adéquatement si les compagnies minières respectent leurs engagements de réduire au minimum les dommages que causent leurs activités sur les poissons et leur habitat.

«Les deux ministères ont examiné les plans établis par les sociétés minières en vue de compenser le déclin des poissons et la perte d’habitat [...] Cependant, nous avons constaté que Pêches et Océans Canada devait améliorer la surveillance à l’égard des plans des sociétés pour s’assurer qu’ils étaient bel et bien mis en œuvre », peut-on lire dans l’un des quatre rapports de la commissaire à l’environnement déposés mardi.

Les lacunes dans la surveillance de Pêches et Océans Canada se concentrent surtout sur les évaluations en Ontario, qui ne seraient pas assez fréquentes, précise l’audit.

Le bureau de la commissaire reconnaît que les deux ministères ont, conformément à leurs obligations, exigé d’entreprises minières qu’elles établissent un plan compensatoire pour l’effet néfaste des résidus sur les populations de poissons.

Or des éléments importants étaient manquants dans la moitié des plans analysés par le bureau de la commissaire, conclut-on.

«Ainsi, certains plans ne prévoyaient pas prévoyaient aucune mesure pour vérifier leur efficacité et leur coût, relève-t-on toutefois. D’autres plans ne donnaient aucune précision sur les mesures de rechange à prendre en cas d’échec des mesures compensatoires.»

On constate en outre que les infractions possibles survenues dans des mines de minerais non métalliques ne sont pas consignées efficacement dans un registre.