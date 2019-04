La marque Dans un jardin sera relancée

La chaîne québécoise de produits pour le corps et le bain, Dans un jardin, va pouvoir poursuivre ses activités grâce au Groupe Marie Claire.

Les actionnaires de Dans un jardin avaient annoncé, en novembre dernier, leur décision de mettre la clef sous la porte d’ici le 31 janvier 2019 en raison d’importantes difficultés financières.

Un processus de liquidation a été lancé et la compagnie a entrepris des procédures d'insolvabilité en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité avec Richter Groupe Conseil Inc., lui permettant de considérer d'autres options.

Dans un communiqué publié mardi matin, Sylvain Lafrance, président du Groupe Marie Claire a expliqué que cette fermeture avait provoqué chez leurs clients un élan de sympathie et qu'une forte augmentation des ventes depuis l'annonce de la fermeture ont incité les actionnaires à examiner la possibilité de reprendre les opérations.

«Nous sommes passés d'investisseurs à gestionnaires-opérateurs. Nous souhaitons maintenant, grâce aux infrastructures du Groupe Marie Claire, relancer cette marque qui fait partie du patrimoine québécois», a déclaré M. Lafrance.

Le groupe a indiqué qu’au cours des prochains mois, les opérations seront maintenues et les produits actuels continueront d'être vendus.

Un réseau de 15 boutiques ainsi qu'un site de commerce électronique seront implantés.

«Les artisans de Dans un Jardin verront à concevoir un tout nouveau concept pour Dans un Jardin, qui sera élaboré à partir d'ingrédients naturels et de fragrances inégalées qui en font sa réputation», peut-on lire dans le communiqué.

Le siège social de l’entreprise sera relocalisé dans les locaux du Groupe Marie Claire, à Anjou. Le Groupe Marie Claire compte plus de 300 boutiques regroupant les bannières Marie Claire, Grenier, Emotions, Claire France et San Francisco.