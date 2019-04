Le poisson d’avril de Justin Bieber ne plaît pas à tout le monde

Justin Bieber a joué à fond le jeu du poisson d’avril lundi en publiant l’image d’une échographie sur Instagram et ça a mis ses fans en émoi.

En légende, il a ajouté que cela n’avait rien d’une blague. Il a ensuite partagé des photos de sa femme, Hailey Baldwin, se rendant chez le médecin avec un petit ventre rebondi. « Si vous pensiez que c’était un poisson d’avril », a-t-il encore une fois ajouté en légende.

De fait, ses fans l’ont cru, d’autant que, quelques jours auparavant, le chanteur avait déclaré prendre du temps pour lui et faire une pause dans sa carrière musicale pour « devenir le père que je veux être ».

En découvrant que tout était une blague, certains n’ont pas ri du tout. Pour dévoiler le pot aux roses, l’interprète de Baby a publié un chiot photoshoppé sur l’écographie. « Oh, attendez une seconde. Ne serait-ce pas... un poisson d’avril ! », a-t-il ajouté.

« Pas drôle. Ayant moi-même fait plusieurs fausses couches et après 9 ans d’infertilité, c’est dur de voir des blagues sur des annonces de grossesse. J’espère sincèrement que tu vas devenir père, parce que c’est un cadeau incroyable et une bénédiction », a répondu l’utilisatrice britt_saddler.

Un autre, illinoisturtle, a partagé sa colère. « Vous devriez tous les deux avoir honte de vous ! Savez-vous combien de femmes ont des problèmes d’infertilité et subissent des fausses couches? Ce sujet n’est pas une blague et je prie Dieu pour que vous n’ayez jamais à traverser ces drames. Peut-être que tu devrais avoir un peu plus de décence et de respect pour les autres », a-t-elle écrit.