Le «temple de la tulipe» célèbre le printemps avec 7 millions de fleurs

Le printemps annonce l’ouverture de Keukenhof, l’un des plus grands jardins fleuris au monde. Jusqu’à la fin mai, ce parc hollandais surnommé «le temple de la tulipe» se transforme en une immense mer de fleurs et ses paysages sont absolument magnifiques.

Chaque année, un million de visiteurs de partout à travers le monde visitent Keukenhof, près d’Amsterdam, pour admirer le colossal travail des producteurs qui réussissent l’exploit de mettre en scène plus de 7 millions de bulbes en fleurs.

Bien que la tulipe soit la grande vedette (4,5 millions au total), plusieurs autres collections horticoles fleurissent au fil du printemps laissant place aux jonquilles, jacinthes, roses, lys et orchidées. Le contraste des coloris et des textures de ces tapis de fleurs grandeur nature rend Keukenhof encore plus impressionnant.

70e anniversaire

Au grand plaisir des visiteurs, le parc se réinvente tous les ans sous une nouvelle thématique. L’édition 2019 est particulièrement significative puisqu’elle inaugure la 70e année de l’événement et pour l’occasion, quoi de mieux que de célébrer dans le «Flower Power»!

Dans les prochaines semaines, Keukenhof vivra donc au rythme des couleurs vives, des parfums floraux, de musiques planantes et pourquoi pas de patchouli typiques de ce mouvement hippie des années 70.

Comment se rendre à Keukenhof?

- De la gare centrale d’Amsterdam, prendre le train en direction de l’aéroport international Schiphol, votre destination. Une fois à Schiphol, prendre l’autobus coloré 858 de Keukenhof. Entre 20-30 minutes plus tard, vous arriverez au parc.

- En voiture: comptez 30 à 40 minutes pour rejoindre Keukenhof depuis Amsterdam.