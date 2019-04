Les Canadiennes dans la NWHL?

Les Canadiennes de Montréal et les Furies de Toronto devraient joindre les rangs de la National Women's Hockey League (NWHL) la saison prochaine.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau ESPN, mardi. Selon cette source, la NWHL a approuvé l’arrivée de ces deux équipes, de sorte qu’elle comprendait sept formations. Les clubs déjà existants sont le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Metropolitan Riveters et les Whitecaps du Minnesota.

Les clubs montréalais et torontois se trouvent officiellement orphelins depuis que la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) a annoncé dimanche la fin de ses activités prévue le 1er mai. Ce circuit avait amorcé ses opérations en 2007 et comptait six équipes, soit quatre au Canada, une aux États-Unis et une autre en Chine.

Cette année, les Canadiennes se sont inclinées en finale de la Coupe Clarkson devant l’Inferno de Calgary. Environ 175 000 téléspectateurs ont regardé cet affrontement : en français, la partie a été diffusée par la chaîne TVA Sports.

Par ailleurs, l’idée d’une fusion des deux ligues avait été évoquée plus tôt cette année. Cependant, les pourparlers avaient achoppé.

«Nous avons eu une rencontre constructive en janvier avec la LCHF au cours de laquelle nous avons avancé des propositions pour éventuellement former une seule ligue, avait commenté dans un communiqué la commissaire de la NWHL, Dani Rylan, récemment. Nous nous étions mis d’accord pour nous rencontrer de nouveau en avril. Nous sommes désolés que ces discussions n’auront finalement pas lieu.»

«Nous allons étudier toutes les possibilités pour s’assurer que les meilleures joueuses au Canada puissent jouer, avait-elle poursuivi. Ces conversations ont déjà été entamées et sont une priorité.»

La LNH impliquée?

Par ailleurs, ESPN a également précisé que Rylan avait rencontré son vis-à-vis de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, lundi. La LNH serait prête à apporter une contribution beaucoup plus significative et devenir l’un des commanditaires majeurs de la NWHL.

À Montréal, les Canadiennes peuvent compter sur l’appui du Canadien, tandis que les Furies et l’Inferno ont le soutien des Maple Leafs et des Flames, respectivement.