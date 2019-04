Toute la houle autour du navire libéral entourant l’ouragan SNC-Lavalin a eu pour effet de soulever une importante question : «où était le capitaine Justin Trudeau?»

Un député libéral a comparé mardi Jody Wilson-Raybould, qui a enregistré à son insu le greffier du Conseil privé Michael Wernick, à un matelot muni de grenades au sein du navire. Si tel est le cas, alors où était le capitaine du bateau pour mettre fin à la crise SNC-Lavalin durant tout ce temps?

«Depuis le début, le capitaine ne prend aucune décision là-dedans, note l’analyste politique Emmanuelle Latraverse. Imaginez n’importe lequel des premiers ministres fédéraux ou provinciaux qu’on a eus au cours des 15 dernières années au Canada, et je pense qu’on ne serait pas encore en train de parler de ça.»

Or, selon elle, Justin Trudeau a refusé de se mettre les mains dans la crise SNC-Lavalin pour la régler rapidement et a plutôt «laisser les autres essayer de réparer les pots cassés à sa place».

«M. Trudeau a essayé de protéger son image de bon gars», note pour sa part l’ex-politicien Stéphane Bédard.

Cette image s’est cependant étiolée au fil de son mandat, ajoute-t-il, et Justin Trudeau a raté une belle occasion de faire preuve de leadership.

«Dans les faits, il [Trudeau] devait protéger la cohésion du caucus, souligne-t-il. Maintenant, on voit ses collègues enfin sortir de façon plus claire, mais ça a pris quand même un mois et demi. C’est intolérable comme situation!»

Selon lui, le caucus libéral, mené par son «capitaine», aurait dû réaliser beaucoup plus tôt la «bombe à retardement» que représentait Jody Wilson-Raybould et lui couper l’herbe sous le pied avant qu’elle ne prenne des décisions sans considération pour «ses collègues, sur la politique et sur la prochaine élection».