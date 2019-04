«Parce que je le vaux bien» - Céline Dion

Céline Dion a annoncé mardi matin sur ses médias sociaux qu’elle deviendra l’égérie de la marque L’Oréal.

«Je suis tellement fière d’annoncer que je suis porte-parole pour L’Oréal Paris et que je partagerai les mots magiques ‘’Parce que je le vaux bien’’ avec toutes les femmes du monde. Je suis ravie d’utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belle, confiante et à apprendre à s’aimer», a-t-elle indiqué.

«Nous sommes fiers de présenter Céline Dion comme notre nouvelle porte-parole pour L’Oréal Paris. Joignez-vous à nous pour l’accueillir en partageant votre amour pour elle sous cette publication», a écrit L’Oréal sur son compte Instagram.

Céline Dion qui aime la mode depuis toujours, et qui n’a pas peur d’essayer tous les looks, du plus classique au plus extravagant, vient tout juste de célébrer son 51e anniversaire.

Au cours des dernières années, l’interprète a notamment lancé sa collection de sacs à main, et s’est associée à la marque de vêtements hauts de gammes pour enfants nununu.