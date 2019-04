Le changement climatique a provoqué un réchauffement près de deux fois plus rapide au Canada que dans le reste du monde, dont les effets sont les plus marqués dans le Nord canadien.

Au Canada le réchauffement est de 1,7 degré Celsius, alors que dans le monde, il est de 0.8 degré.

Pour parvenir à ces conclusions, une foule de facteurs ont été pris en compte et ont permis de constater que le réchauffement climatique est bien plus important au Canada qu’ailleurs dans le monde.

«Il y a une panoplie d’indicateurs climatiques qui ont été analysés, les précipitations, les événements extrêmes, les conditions de l’océan, les températures de l’eau ont aussi augmenté, l’acidité, la disponibilité en oxygène a diminué en lien avec le réchauffement...», explique en entrevue avec Mario Dumont, Alain Bourque, directeur général d’Ouranos.

Les régions du Canada plus au nord sont particulièrement frappées par ce réchauffement important, allant jusqu’à 2,3 degrés Celsius.

«On peut même parler de changements climatiques profonds. On est en train d’assister à une transformation de l’écosystème Arctique, qui était beaucoup basé sur la neige et la glace, et là on voit très clairement que la durée de la saison d’enneigement, et surtout d’englacement est [réduite].»

Par ailleurs, le sol de l’Arctique, le pergélisol, est en train de dégeler, et le phénomène n’est pas sans conséquence.

«Dans ces régions- là, le sol c’est de la boue qui est congelée depuis extrêmement longtemps, et elle est en train de dégeler. Il y souvent des infrastructures, des villages inuits qui sont là-dessus et on observe des glissements de terrain de plus en plus fréquents depuis une vingtaine d’années», ajoute l’expert.

Le phénomène du réchauffement climatique au Canada est acquis, impossible de retourner en arrière, même qu’il pourrait plutôt s’accélérer.

«Le 1,7 degré il est acquis. Le climat et les écosystèmes vont continuer à se stabiliser à 1,7 degré Celsius. Le problème, c’est que juste avec les gaz à effet de serre qu’on a dans l’atmosphère présentement, on en a pour au moins deux décennies de changements garantis.»

Les humains responsables

Selon le rapport, la majorité du changement climatique observé est dû à l’activité humaine.

Notamment, la déforestation enregistrée au cours des 40 dernières années a également participé au réchauffement climatique, même si une certaine reforestation a été effectuée au cours de la dernière année.

«Ça n’a pas annulé ce qui a été fait. Le problème c’est que si on veut réduire les gaz à effets de serre au travers de la plantation d’arbres, il ne faut pas juste continuer au rythme de la dernière année, il faut accélérer à facteur de cinq ou de 10 la reforestation. Ça va prendre tout un virage», détaille M. Bourque.

Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà en cours, et s’accéléreront.

«On observe déjà des impacts sur les systèmes naturels : les espèces de poissons, d’oiseaux qui sont en train de décaler, changer.»

Périodes de gel et de dégel plus fréquentes en hiver, canicules plus intenses, orages, températures plus chaudes, sont des signes de ce réchauffement constaté.

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***