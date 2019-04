Taxis: manifestation «d'un bout à l'autre de la province» à prévoir

L’industrie du taxi promet la plus grande manifestation, et ce, «d’un bout à l’autre de la province», alors que les représentants accusent le gouvernement de ne «rien vouloir entendre de leurs revendications».

L’issu de la rencontre de plusieurs heures, tenue lundi avec des représentants du ministère des Transports (MTQ), n’est pas celle que souhaitaient les représentants de l’industrie du taxi.

Lors de celle-ci, ils avaient demandé au gouvernement de faire une étude d’impact indépendante, rapide et transparente, afin d’établir clairement les conséquences du projet de loi 17 pour tous, ainsi qu’une suspension de deux semaines dans l’avancement du projet de loi, afin de calmer le jeu et permettre un dialogue constructif.

Alors que la première demande est restée sans réponse, la seconde a été rejetée par le cabinet du MTQ, ce qui n’a pas plu aux taxis.

Le porte-parole de l’industrie, Félix Tremblay, a indiqué que les taxis devront monter le ton, alors que le projet de loi du ministre François Bonnardel soulève déjà les foudres, depuis son dépôt le 20 mars dernier.

«Les taxis vont devoir monter le ton et tenir la plus grande manifestation à ce jour, d’un bout à l’autre de la province. On dirait que c’est le seul langage que comprend monsieur Bonnardel. On dirait qu’il prend les vies qu’il brise à la légère», indiquent les représentants de l’industrie, Michel Aboujaoudé, François Cyr, Abdallah Homsy, Wilson Jean-Paul et Serge Lebreux.

M. Tremblay a indiqué que les détails de la manifestation seront connus aujourd’hui.

«Ça risque de ressembler à ce que nous avons déjà fait», a-t-il brièvement commenté.

Des milliers de conducteurs de taxi ont fait la grève une journée et demi, au début de la semaine passée.

À Québec, ils ont alourdi le trafic tout en se dirigeant devant l’Assemblée nationale et le centre des congrès, où ils ont coupé la circulation.

Certains ont même brûlé symboliquement leur pantalon et leur enseigne de taxi, devant le parlement. Vendredi, un propriétaire de plusieurs permis a posé un geste de désespoir en direct à la télévision.