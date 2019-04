Tony Clement ne sollicitera pas un nouveau mandat

Le député fédéral Tony Clement a annoncé mardi qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections.

«J’ai décidé de ne pas me représenter. En réalité, ce n’était pas une décision difficile à prendre et c’est aussi la bonne. J'en suis très content, tout comme ma famille. Il est temps de passer à autre chose», a-t-il indiqué par communiqué.

Celui qui représente les électeurs de la circonscription ontarienne de Parry Sound–Muskoka a toutefois promis qu’il terminera son mandat actuel.

L'automne dernier, le député avait admis s'être retrouvé au cœur d'une tentative d'extorsion après avoir envoyé des messages textes à connotation sexuelle. Deux citoyens de la Côte d'Ivoire avaient été arrêtés en lien avec cet événement par la suite.

«Ma vie personnelle a repris son cours après la crise personnelle que j'ai créée et cette vie meilleure se poursuivra. Je suis toujours un conservateur et soutiendrai mon chef et son parti lors des prochaines élections», a-t-il souligné.

Candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada en 2003, remportée par Stephen Harper, Tony Clement a occupé plusieurs fonctions importantes au cours des années suivantes, incluant ministre de l’Industrie, ministre de la Santé et président du Conseil du Trésor.