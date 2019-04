Un enfant débrouillard achète une voiture à sa mère monoparentale

La plupart des jeunes qui tondent le gazon du voisin le font pour accumuler de l'argent de poche. William Preston, 13 ans, l'a plutôt fait pour acheter une voiture à sa mère, récemment séparée.

«Les dernières semaines ont été infernales et remplies de larmes, de colère et de confusion. Je n'ai pas de mots pour décrire comment je me sens en ce moment. Je suis complètement sous le choc», a écrit la mère en question, Krystal June Preston, sur Facebook.

Son fils, «une machine à faire de l'argent qui tond le gazon chez les voisins et qui aide à l'entretien général», a eu cette idée géniale en parcourant son fil d'actualités Facebook dans la résidence familiale du Nevada.

«J'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui offrent des voitures à leur mère. Lorsque je suis tombé sur l'annonce d'une voiture à vendre pas trop cher, j'ai fait une offre», explique William à ABC8.

Sa console de jeux vidéo et quelques heures de travail jardinier sont ce qu'il proposait à la vendeuse. Après un refus initial, William a été informé par la dame qu'elle acceptait son offre.

Lorsqu'il est revenu d'une de ses «journées» de travail, il a dit à sa mère qu'il lui avait acheté une voiture. Initialement, elle ne le croyait pas. Quand la réalité l'a frappée, elle est devenue extrêmement émotive.

«Je suis tellement fière de mon fils. Il est un enfant exceptionnel. Il n'est pas toujours facile à vivre, mais connaissez-vous beaucoup d'enfants qui achètent une voiture à leur mère? William, je t'aime, merci. Tu as un si grand cœur. Je t'aime», conclut la mère dans sa publication aimée plus de 3000 fois.