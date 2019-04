Un rapport critique les efforts du Canada sur le climat

Le Canada n'est «pas prêt à s'adapter» au changement climatique et les gouvernements successifs ont «échoué» dans leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon un rapport parlementaire publié mardi.

«Pendant des décennies, les gouvernements fédéraux ont invariablement échoué dans leurs efforts pour atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre», indique Julie Gelfand, Commissaire à l'environnement et au développement durable, dans son rapport d'audit saisonnier.

«Le gouvernement n'est pas prêt à s'adapter à un climat changeant», précise-t-elle.

Ce rapport se penche notamment sur l'évaluation des subventions accordées au secteur des combustibles fossiles, fer de lance de l'économie canadienne.

Pour ces subventions, le gouvernement «a axé ses évaluations presque exclusivement sur des considérations économiques et fiscales et n'a pas pris en compte l'intégration de la durabilité économique, sociale et environnementale (...) dans une perspective à long terme», souligne le rapport.

La publication de cet audit survient le même jour qu'un rapport commandé par le gouvernement canadien montrant que le changement climatique a provoqué un réchauffement près de deux fois plus rapide au Canada que dans le reste du monde et dont les effets sont les plus marqués dans le Nord canadien.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui a fait de l'environnement l'une de ses priorités, a imposé lundi une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) à quatre provinces dont il juge les efforts insuffisants.

Cette mesure a provoqué la colère des dirigeants conservateurs, à quelques mois des élections législatives fédérales prévues en octobre.

Selon les engagements pris par le Canada en 2015 dans l'accord de Paris sur le climat, le pays doit réduire de 30% ses émissions de GES d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Or dans le meilleur des scénarios, le Canada ne réussira à les réduire que de 19%, a reconnu en décembre le ministère de l'Environnement.