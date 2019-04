Démission en bloc de l’exécutif de Québec 21

Les six membres de l’exécutif du parti municipal Québec 21 ont démissionné en bloc, mercredi, afin de se dissocier du chef de l’opposition officielle Jean-François Gosselin avec qui ils sont en guerre ouverte.

«Le président, la vice-présidente et deux administrateurs ainsi que les 2 membres de la direction générale démissionnent du parti Québec 21. Comme les dépenses étaient conformes et en règle, les 6 membres démissionnaires se dissocient de leur chef et de ses orientations qui ne sont plus compatibles», peut-on lire dans un bref communiqué.

«La direction générale assurera l’intérim pour la passation des dossiers. Aucun autre commentaire ne sera fait», conclut-on.

Le Journal rapportait dans ses pages, mercredi matin, que des dirigeants du conseil d’administration avaient déposé une plainte contre Jean-François Gosselin . Nous évoquions aussi la possibilité d'une démission en bloc de l’exécutif du parti.

