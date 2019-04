Dépendante de la nicotine inhalée par vapoteuse à 14 ans

Les vapoteuses, à l’origine destinées aux fumeurs pour les aider dans leur sevrage, sont de plus en plus populaires auprès des adolescents. De nouveaux produits, plus facile à dissimuler et à utiliser sont apparus sur le marché canadien dans la dernière année, ont gagné en popularité auprès des jeunes.

C’est le cas, entre autres, d’Élizabeth Morier, une adolescente de 14 ans de Québec qui, depuis quelques mois, consomment de la nicotine via une vapoteuse. Celle-ci est devenue dépendante de la substance, au point de consommer l’équivalent de 100 cigarettes par jour.

Sa mère, Claudia Therrien, a été sous le choc d’apprendre que sa fille consommait une quantité si importante de nicotine. «Je me disais "ça se peut pas! Elle est en train de se tuer et elle n’en est même pas consciente"», a-t-elle raconté en entrevue à TVA Nouvelles.

Plusieurs des amis d'Élizabeth ont aussi pris cette habitude. Certains consomment même plus de nicotine qu'elle.

Or, les risques entourant cette consommation sont importants, selon le cardiologue Paul Poirier.

«Une cigarette, c’est 1 mg de nicotine. Quand vous avez une petite dosette de 50 à 100 mg, c’est deux à quatre paquets [de cigarettes]. La nicotine consommée en grande quantité comme ça cause des problèmes cardiovasculaires, surtout sous forme de palpitations, mais ça peut amener à un arrêt cardiaque. Ce n’est pas banal!», a souligné Dr Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

De plus en plus d’adolescents consomment de la nicotine inhalée à l'aide d'une vapoteuse, ce qui inquiète les autorités de la santé et autres spécialistes en la matière. Des publicités qui font la promotion des produits de vapotage sont diffusées un peu partout sur les médias sociaux et peuvent sembler attirantes pour les jeunes.

«Bien qu’on puisse dire aux jeunes que ce ne sont pas des produits pour eux, quand le gouvernement, de l’autre côté, permet des publicités comme ça, qui sont si attrayantes, qui viennent "glamoriser" ou, certainement, banaliser les risques associés à ces produits-là, faut pas être surpris que les jeunes vont les trouver attirants. Ce sont des gadgets électroniques qui produisent de la boucane, puis qui goûtent bon», a souligné Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Il est trop tôt pour comprendre l’ampleur de ce phénomène au Québec puisque ces produits de vapotage ne sont légaux que depuis mai 2018, soit depuis moins d’un an. La santé publique effectue actuellement une étude pancanadienne pour connaître l’ampleur du phénomène dans les écoles du pays. Elle demeure préoccupée par la popularité de ces produits et l’ignorance des dangers associés à leur consommation.