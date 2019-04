Expulsions de Wilson-Raybould et Philpott: des femmes tournent le dos à Trudeau

Justin Trudeau a été forcé mercredi de défendre son bilan en tant que leader féministe après avoir expulsé de son caucus deux ex-ministres de la gent féminine dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Mercredi, 338 jeunes femmes, «Les Héritières du suffrage» étaient à Ottawa pour participer à une simulation de travaux parlementaire. M. Trudeau a abordé la question de front en prenant la parole devant elles, en Chambre assurant que les avis différents et les voix des femmes ont leur place au sein du parti libéral.

Mais des dizaines de femmes ont préféré tourner leur dos au premier ministre afin de contester les expulsions de Jody Wilson-aybould et de Jane Philpott du caucus libéral.

Les oppositions bloquiste et conservatrice n'ont pas hésité elles non plus à accuser le premier ministre de nuire à la cause féministe.

«Cela envoie le message aux femmes qui voudraient lancer l’alarme qu’elles sont mieux de ne pas le faire», a lâché la députée conservatrice manitobaine Candice Bergen.

Son chef Andrew Scheer a soutenu que les libéraux offusqués par le fait que Mme Wilson-Raybould eut enregistré une conversation téléphonique à l'insu du greffier du Conseil privé ne regardent pas l’affaire SNC-Lavalin sous le bon angle.

«Ce qui est clair c’est que, au parti libéral, dire la vérité peut faire en sorte que vous soyez expulsé», a-t-il commenté.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet de son côté a souligné le fait que les deux ex-ministres qui se sont vues montrer la porte du Parti libéral du Canada, mardi soir, sont des femmes.

«Pendant ce temps, je peux vous dire que je travaille fort pour aller chercher des candidatures féminines et représentatives de la société civile qui vont se présenter avec le Bloc québécois», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a rétorqué que son gouvernement continue de travailler fort sur des enjeux de haute importance comme l’égalité des genres. Plusieurs femmes libérales se sont d'ailleurs portées à sa défense, dont la ministre de la Francophonie Mélanie Joly. Cette dernière a qualifié de «faux-débat» la remise en question du dévouement d'Ottawa pour l'égalité de genres.