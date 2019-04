Forces armées: une centaine de militaires s'envolent vers l'Ukraine

Plus d’une centaine de militaires de Valcartier s’envoleront vers l’Ukraine aujourd'hui, dans le cadre de l’opération UNIFIER, qui vise à soutenir les forces de sécurité ukrainiennes.



Les militaires, principalement du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada (5 GBMC), seront en déploiement pour une durée du six à sept mois.



Ils prennent la relève d’une autre cohorte, qui se trouve en Ukraine depuis septembre 2018 et qui sera de retour au pays dans quelques semaines.



Une soixantaine d'autres membres des Forces rejoindront dans quelques semaines ceux qui partent aujourd'hui.



Ce déploiement permettra d'offrir un entraînement de formation aux forces de sécurité ukrainiennes, qui se joindront éventuellement à l’OTAN.



Ici, on voit l'aviateur Stéphanie Bossé, avant son déploiement. Elle est avec son conjoint, Gilles Hamel, qui est également militaire et son fils, Jake Hamel.



Les formations comprendront principalement l’instruction interarmes, le génie militaire, la logistique, la police militaire et la formation médicale.