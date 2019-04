Officiellement exclues du caucus libéral, Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott pourraient-elles demeurer indépendantes ou se joindre à une autre formation politique, celle du NPD par exemple, lors des prochaines élections?

L’idée commence à germer chez plusieurs commentateurs politiques, dont Mario Dumont, qui a étayé la proposition dans le cadre de sa chronique Version Dumont à LCN.

Jagmeet Singh devrait-il offrir à ces deux femmes fortes, anciennes du gouvernement Trudeau, de se joindre à son équipe néodémocrate?

«Si vous voulez mon avis, il n’y a qu’une seule destination pour ces deux femmes, et c’est le NPD. J’oserai quasiment vous dire que naturellement, c’était peut-être plus des néodémocrates que des libérales. Le Parti libéral de 2015, ce qui s’est passé, c’était unique : c’était un idéal rassembleur de Justin Trudeau qui allait faire une nouvelle politique dans un nouveau PLC! [...] Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott se sont jointes à Trudeau dans cet esprit, ce mouvement, mais ce sont peut-être des personnes qui auraient plutôt eu des affinités avec le NPD», détaille Mario Dumont.

Si le scandale autour de SNC-Lavalin et Wilson-Raybould a été un véritable test pour le gouvernement Trudeau, la suite des choses, elle représente un test pour le chef du NPD Jagmeet Singh.

«Son défi c’est de réussir à recruter au moins de ces deux femmes-là, croit Dumont. S’il réussit à recruter Mme Raybould, tout le dossier de la réconciliation avec les autochtones, qui était super important pour Trudeau et pour une bonne partie de la population, Jagmeet le ramène à lui, et montre que Trudeau n’a pas réussi.»

Pour Dumont, Jagmeet récupère deux femmes de conviction, extrêmement connues, se donne du momentum, arrache deux comptés aux libéraux : ses gains sont nombreux et importants.

«Si elles décident de ne pas y aller, ça veut dire que la force d’attraction du chef n’est pas très importante. Ce serait une grosse défaite pour lui... [...] Mais s’il a vraiment du leadership, Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould, à la prochaine élection vont être candidates sous la bannière du NPD.»

