La Ville de Montréal peine à pourvoir ses postes à l’interne

La Ville de Montréal peine à pourvoir ses postes et doit embaucher de plus en plus de candidats de l’externe.

«Depuis les cinq dernières années, nous observons une tendance à la hausse du nombre de postes comblés par des candidats de l'externe», indique un document décisionnel déposé à la séance du comité exécutif du 3 avril.

«Le nombre d'embauches annuelles est passé, depuis 2014, de 1867 à 2704», ce qui représente une hausse de près de 45 %.

Avec «d’importants besoins en termes de dotation», les enjeux de main-d’œuvre sont une priorité, d’autant plus qu’un quart des effectifs pourra prendre sa retraite d’ici cinq ans. Actuellement, la Ville emploie quelque 28 000 personnes.

«Dans le contexte de la guerre des talents, la Ville est préoccupée par la recherche de candidats de plus en plus qualifiés», peut-on lire.

Selon le service des ressources humaines, le bassin de candidats à la recherche active d’emploi ne suffit plus pour répondre aux besoins.

Un contrat de service de deux ans a ainsi été octroyé, de gré à gré, à LinkedIn Corporation pour trouver du personnel. La valeur maximale de ce contrat est d’environ 275 000 $. Pour justifier le recours à ce fournisseur, on indique que d’autres réseaux sociaux professionnels, comme Viadeo et Xing, ne sont pas optimaux pour recruter au Canada.

L’utilisation du réseau social professionnel LinkedIn permet de faire «des économies substantielles» en évitant d’avoir recours à des firmes externes spécialisées en chasse de têtes, d’après la Ville.

«Les coûts pour ce type de service externe varient entre 18 % et 33 % du salaire annuel offert à la personne recrutée, selon la rareté des candidats et l'envergure des responsabilités assumées. Dans ce contexte, l'embauche d'un seul cadre pourrait alors engendrer des coûts de l'ordre d'au moins 25 000 $ (25 % de 100 000 $ de salaire annuel)».