«Le premier ministre a fait preuve de beaucoup de respect», selon le ministre Champagne

Le premier ministre Justin Trudeau a «fait preuve de beaucoup de respect, de beaucoup de patience» envers Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott avant de les expulser du caucus libéral, selon le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

«Vous savez quand vous avez deux parties qui parlent, mais une qui sait qu’elle est enregistrée et l’autre qui ne l’est pas, je vous dirais seulement que mon expérience me dicte que le choix des mots est un peu différent», a affirmé M. Champagne concernant la diffusion de l'enregistrement de l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould lors d’une conversation téléphonique avec le greffier du Conseil privé.

À QUB radio mercredi, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a précisé qu’un «caucus, c’est comme une équipe de hockey ou une équipe de sport» et que lorsque certains gestes se posent, la «confiance vient d’être minée».

«C’est malheureux, mais je pense qu’elles se sont exclues elles-mêmes parce que là, la confiance, était minée à un point que nous on devait continuer de l’avant et leur laisser faire à eux, dans le respect, dans le plus grand respect, leur bout de chemin», a-t-il poursuivi lors d’une entrevue à l’émission «Trudeau le midi».

Selon lui, Justin Trudeau a «fait preuve de beaucoup de respect, de beaucoup de patience», car au lieu de «confronter», il a plutôt choisi «de réunir, de rassembler, d’écouter».

Réaction de l'opposition

De leur côté, les conservateurs demandent la démission de Justin Trudeau en accusant le Parti libéral du Canada d'être corrompu.

Dans un communiqué publié après l'annonce de l'expulsion, Andrew Scheer affirme que les libéraux «ont choisi de condamner des collègues qui ont dit la vérité et de soutenir un premier ministre qui est embourbé dans le scandale».

D’après le chef conservateur, «le message qu'ils ont envoyé aujourd'hui est clair: si vous dites la vérité, il n'y a pas de place pour vous au Parti libéral du Canada».