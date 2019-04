Le premier ministre Justin Trudeau n’avait d’autre choix que d’expulser Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, estime l’ex-ministre libérale Sheila Copp, et il aurait dû le faire plus tôt, croit-elle.

Mario Dumont s’est entretenu au lendemain de l’expulsion des deux députées du caucus libéral avec Mme Copps, elle-même députée pour le PLC de 1997 à 2004, dans Hamilton-Est.

Est-ce que l’expulsion était la chose à faire?

Absolument, et le plus tôt possible. Depuis deux mois, on ne parle que de ça. À l’intérieur du caucus, Mme Wilson Raybould avait un agenda clair, et c’était de faire du dommage

Comment qualifier le comportement de Jody Wilson-Raybould, elle qui se présente comme celle qui a dit la vérité? Vous croyez à sa version des faits?

Si elle était vraiment éthique, elle aurait dû se retirer elle-même du caucus. C’est évident qu’elle n’avait plus confiance ni dans le premier ministre ni dans le cabinet. Elle accusait les autres, beaucoup de femmes fortes, dans le cabinet de ne pas suivre son chemin alors qu’elle était la seule ‘’pourvoyeuse de vérité’’.

Avant leur expulsion, les libéraux semblaient craindre d’en faire des martyrs, que ce soit parce qu’elles étaient des femmes ou une représentante des Premières nations. Est-ce qu’on a eu raison d’avoir peur?

Les martyrs, en politique, ça dure à peu près deux semaines. Le public est intéressé à savoir ce qui va se passer demain, pas ce qui s’est passé hier. En restant dans le caucus, tous les jours, elle pouvait endommager et le chef, et le reste du caucus, ce qu’elle faisait avec insouciance. Maintenant qu’elles sont en dehors du caucus, à partir de la semaine prochaine, vous n’entendrez plus le nom de Jody Wilson-Raybould ou de Jane Philpott. Sauf quand Jody Wilson-Raybould va se rendre, et c’est une prédiction, très bientôt dans le caucus du NPD.

L’affaire SNC-Lavalin est arrivée de nulle part, les conservateurs sont en avance dans les sondages, l’image de Justin Trudeau est ternie. Est-ce que ce sont des dommages temporaires? Quelle est l’étendue des dégâts?

Le fait que ça ait pris deux mois pour les expulser, ça a fait des dommages au premier ministre, au caucus et au «branding». L’économie fonctionne assez bien, on a assez de différences entre les libéraux et les conservateurs, notamment sur les changements climatiques. Quand ce cirque va être mis de côté, on va être capable de se concentrer sur les enjeux de l’élection, et les libéraux pourront remonter. Avec les deux femmes dans le caucus, ça devenait une crise que M. Trudeau ne pouvait ignorer.