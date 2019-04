Céline Dion lancera sa tournée mondiale à Québec et Montréal

Céline Dion a annoncé qu’elle allait sortir un nouvel album en anglais cet automne ainsi que la tournée mondiale Courage. La chanteuse va donner le coup d'envoie à Québec et se dirigera ensuite à Montréal.

«C'est le temps de prendre la route», de dire Céline dans une présentation video avant de monter à l’avant d’un camion et de quitter Las Vegas.

Après la présentation vidéo, Céline est arrivée sur une scène où elle a chanté «I'm alive», titre sorti en 2002.

La diva québécoise sera de passage au Centre Vidéotron les 18 et 20 septembre 2019 et ensuite au Centre Bell à Montréal les 26 et 27 septembre 2019.

Les billets seront en vente à compter du 8 avril pour les membres de Team Céline et le 12 avril pour les non-membres.

Céline Dion s’arrêtera de plus à Ottawa, Vancouver, Edmonton et Winnipeg, pour les villes canadiennes, ainsi qu’à Chicago, San Francisco, Atlanta et Miami, pour ne nommer que ces quelques destinations aux États-Unis.

Ceux qui se procureront un billet auront droit à une copie de «Courage», le nouvel album en anglais de Céline qui va être lancé cet automne, possiblement au mois de novembre.

Céline Dion doit compléter en juin sa deuxième résidence de spectacles au Caesars Palace de Las Vegas.