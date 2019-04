Panama Papers : 1,2 milliard de dollars recouvrés par 22 États

Trois ans après le scandale des «Panama Papers», les 22 États concernés par ce tentaculaire scandale d'évasion fiscale ont à ce jour réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars, a annoncé mercredi le consortium d'enquête à l'origine des révélations.

Numéro un sur le podium, le fisc britannique a collecté auprès des fraudeurs 252 millions de dollars, suivi de l'Allemagne (183 millions de dollars) et de la France, avec 136 millions de dollars recouverts.

Le chiffre total est «susceptible d'augmenter», note le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dans un communiqué.

En France, les dossiers clos à ce jour ont ainsi généré près de 120 millions d'euros de redressement, en «droits et pénalités», précise le journal Le Monde, membre du collectif.

Plus de 500 contrôles fiscaux ont été engagés en France depuis août 2016 et 415 fraudeurs potentiels ont été identifiés. Certains dossiers, qualifiés par le journal de «particulièrement lourds» doivent encore faire l'objet d'une transmission à la justice et pourraient donc faire grimper les recouvrements français.

«Les Panama Papers n'auront pas seulement permis aux gouvernements de retrouver des fonds cachés (...), ils auront également permis, à plus long terme, de modifier les comportements et l'attitude des citoyens», se félicite de son côté le consortium dans ce bilan d'étape.

La mise au jour par la presse internationale du scandale des «Panama papers», un vaste système d'évasion fiscale orchestré par le discret cabinet d'avocats créé à Panama Mossack Fonseca, mobilise depuis trois ans la justice dans plusieurs pays.

L'enquête, réalisée par une centaine de journaux, a révélé la présence dans des paradis fiscaux d'avoirs détenus notamment par 140 responsables politiques, vedettes du football ou milliardaires, suscitant une onde de choc mondiale.