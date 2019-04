Laïcité: «Bill 21 is ill-Legault»

Une manifestation pacifique se déroule devant une école secondaire de Westmount depuis environ 8h ce matin.

Une chaîne humaine s’est formée devant l’établissement anglophone Westmount High School afin de protester contre le projet de loi sur la laïcité déposé la semaine dernière par le gouvernement Legault.

Une cinquantaine de citoyens se tenant main dans la main et brandissant des pancartes se sont réunis aux abords de l’école de la Commission scolaire English Montreal pour démontrer leur mécontentement.

Capture d'école/TVA Nouvelles

Le projet de loi 21 précise que les membres du personnel enseignant et de la direction d’école ne pourront porter de signes religieux étant donnée leur «position d’autorité». D’ailleurs, on pouvait lire sur l’une des affiches: «Bill 21 is ill-Legault».

«Je trouve que c’est injuste que les gens aient à choisir entre leur foi et leur travail, déplore une ancienne professeure d’université de confession juive qui participe à la manifestation. C’est sûr que ça va affecter surtout les minorités, les juifs, les musulmans, peut-être les sikhs aussi. C’est tout à fait illégal.»

Pancarte à la main, une autre manifestante ne décolère pas. «Je trouve ça raciste, ça cible des minorités, ça cible un problème qui n’existe pas. Ça me cible aussi, car je suis une Québécoise de la troisième ou quatrième génération et là, je ne me sens pas du tout québécoise, je me sens comme une étrangère», témoigne-t-elle.

Quatorze municipalités et des commissions scolaires ont exprimé plus tôt cette semaine leur intention de recourir à la désobéissance civile à la suite du dépôt du controversé projet de loi.