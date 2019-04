2000 chansons incomplètes sur le téléphone de Paul McCartney

Quelque 2000 chansons inachevées de Paul McCartney se trouvent stockées sur le téléphone de l’ex-Beatle de 76 ans.

Durant ses moments d’inspiration musicale, le célèbre chanteur enregistre chaque nouveau morceau en développement sur son appareil mobile.

Il en a tellement qu’il craint n’avoir jamais le temps de pouvoir les terminer.

«De nos jours, la pire affaire, c’est votre téléphone, parce que vous pouvez y enregistrer n’importe quoi», a confié Sir McCartney au Daily Star.

«Vous avez une bonne petite idée et vous vous dites: "Je vais finir ça plus tard". Mais j’en ai accumulé 2000 de ces "à finir plus tard". Je compte bien m’y mettre, mais ça va me demander au moins 2000 heures», remarque-t-il.

Si jamais la légende de la musique devait un jour mettre la touche finale à ces ébauches de pièces, cela ne ferait que bonifier son remarquable palmarès.

À la fin de l’année dernière, McCartney a lancé son 17e album solo, intitulé «Egypt Station», lequel s’ajoute aux 12 albums enregistrés avec les Beatles et aux sept de son groupe Wings.