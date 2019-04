Affaire SNC-Lavalin: les conditions de Jody Wilson-Raybould

Pendant les semaines précédant l’expulsion de Jody Wilson-Raybould du caucus libéral, Justin Trudeau et plusieurs élus libéraux ont négocié avec l’ex-ministre au cœur de l’affaire SNC-Lavalin pour trouver un terrain d’entente.

L’ex-ministre exclue du Parti libéral du Canada mardi avait au moins cinq conditions pour mettre fin à la crise qui déchire les troupes libérales depuis près de deux mois, a confirmé une haute source gouvernementale.

Mme Wilson-Raybould réclamait entre autres l’assurance que son successeur à la tête du ministère de la Justice, David Lametti, n’intervienne pas en faveur d’une entente hors cours avec la firme québécoise d’ingénierie SNC-Lavalin.

Selon les informations d’abord rapportées par le quotidien «Toronto Star» et le réseau CBC, et confirmées par TVA Nouvelles, Mme Wilson-Raybould demandait aussi le congédiement de trois personnes dans la garde rapprochée de M. Trudeau: son ex-secrétaire principal Gerald Butts, le greffier du Conseil privé Michael Wernick et son conseiller pour le Québec, Mathieu Bouchard.

Seul ce dernier demeure en poste, M. Butts ayant démissionné et M. Wernick ayant annoncé sa retraite prochaine.

Mme Wilson-Raybould demandait aussi à Justin Trudeau de s’excuser pour le comportement inapproprié de son bureau dans le dossier SNC-Lavalin.

Les tractations pour parvenir à une trêve auraient commencé quelques jours avant que l'ex-procureure générale du Canada claque la porte du cabinet des ministres et seraient poursuivies jusqu'à lundi, veille de son expulsion du caucus.

Mme Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions soutenues et inappropriées pour qu’elle intervienne afin d’éviter un procès criminel au géant de l’ingénierie.

SNC-Lavalin est accusée de fraude et de corruption pour des actes commis en Libye entre 2001 et 2011.

Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre