Ni les policiers, ni les agents de la faune ne sont intervenus pour aider une femme coincée dans sa résidence par un chien enragé en Gaspésie, une situation qui sidère Mario Dumont.

Petit rappel des faits : après avoir mordu gravement son propriétaire, un chien agressif attaché devant la seule porte d’une maison de La Martre en Haute-Gaspésie a empêché une femme de sortir de chez elle pendant 24 heures. Ce sont finalement des citoyens et des bénévoles d’un refuge animalier qui ont tenté de l’aider pendant toute une journée.

Selon ce qui a filtré, les policiers ne sont pas intervenus parce que personne n’était directement en danger.

«Il me semble qu’ils ont un fusil? Ils n’avaient pas le mandat... Est-ce que c’est à cause de gens comme Anne-France Goldwater qu’aujourd’hui, même en situation de danger, même pour porter assistance à une personne en détresse, on n’ose plus?», questionne Mario dumont.

Le propriétaire du chien avait même donné son autorisation pour l’abattre.

Les agents de la faune n'ont pas été impliqués dans l'événement. Pourtant, ils ont sûrement des fléchettes pour endormir les gros animaux, soulève M. Dumont.

«Quand t’es payé par le gouvernement, par l’État, qu’il y a une personne en danger et que tu as l’équipement dans ta camionnette pour porter assistance», tu te dois d’intervenir, croit-il.

Les seuls qui ont finalement passé du temps sur place, ce sont les gens du refuge canin, des bénévoles.