En position d’autorité, une éducatrice spécialisée aurait agressé un adolescent

Une éducatrice spécialisée de Saint-Jérôme fait face à des accusations de nature sexuelle alors qu’elle se trouvait en position d’autorité avec un adolescent.

Geneviève Rioux, 41 ans, a comparu jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme pour des gestes présumés sur une période de moins de cinq mois, soit du 12 août 2018 au 2 janvier 2019 «à Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Eustache», selon l’acte d’accusation.

Elle est accusée d’agression sexuelle sur un adolescent de 16 ans, qu’on ne peut identifier. Elle fait également face à deux chefs d’attouchements et d’incitation à des attouchements sexuels alors qu’elle était en situation d’autorité.

Pas d'autres victimes

C’est la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes qui a mené l’enquête dans cette affaire.

«À l’heure où on se trouve dans le dossier, on ne cherche plus d’autres victimes», a indiqué le porte-parole Christopher Harding.

Selon la page Facebook de la technicienne en éducation spécialisée, elle serait employée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Il est interdit à Geneviève Rioux d'entrer en contact avec sa victime présumée.

- avec la collaboration de Christian Plouffe