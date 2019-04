Femme séquestrée par un chien enragé: «si j’étais ministre, il y aurait enquête»

L’histoire de ce chien agressif, «enragé» comme on a rarement vu, qui a tenu une femme séquestrée dans sa résidence en Gaspésie pendant 24 heures est la démonstration d’une immense défaillance du système, et la capacité incroyable des gens payés par l’État à s’en laver les mains, selon Mario Dumont.

«C’est une situation qui nous jette par terre. De l’avis de tous, des experts, qui gens qui ont passé leur vie avec des chiens, des gens qui travaillent pour un refuge canin, disent tous : cette bête était une terreur, dans un état de rage absolument épouvantable».

Malgré la situation extrêmement précaire, ni les policiers ni les agents de la faune ne sont intervenus pour aider des personnes en danger.

L’animal qui avait gravement blessé son maître a été attaché avec une laisse à proximité de la résidence, lorsque celui-ci a dû quitter en urgence pour se faire soigner.

«Il avait réussi à l’attacher, avant de partir, par sécurité à la galerie. Le chien avait accès à la seule porte de la maison. La femme dans la maison ne pouvait plus sortir. Elle était prisonnière», relate l’animateur.

Cette dame qui avait un rendez-vous médical en dialyse, ne pouvait plus sortir pour recevoir ce traitement vital.

Trois bénévoles courageux

Les seules personnes à être intervenues sont trois bénévoles d’un refuge canin, situé à Sainte-Anne-des-Monts. Ils sont intervenus à titre personnel puisque leur refuge n’a pas le mandat d’intervenir à La Martre.

«Ces gens ont passé la journée sur place. Ils ne pouvaient pas laisser la dame seule, prisonnière de la maison. Grosse ambigüité : on est au Québec en 2019. En matière de sécurité, il y a des gens payés pour ça! On comprend qu’en Gaspésie ils ne sont pas aussi nombreux, et ils ne peuvent pas arriver aussi vite qu’au centre-ville de Montréal», détaille Mario Dumont.

Est-ce que quelqu’un n’a pas fait son travail de protéger ces citoyens aux prises avec un animal incontrôlable?

«La police est allée la veille au soir quand le monsieur a été blessé. Le lendemain ils n’y sont pas retournés considérant qu’il n’y avait pas de danger...»

Selon la Sûreté du Québec, les propriétaires de l’animal ne voulaient tout simplement pas payer pour faire abattre le chien et ont demandé aux policiers de le faire, ce que les patrouilleurs ont refusé parce que ce geste ne fait pas partie de leur mandat.

Toujours selon les SQ, le propriétaire qui a été gravement blessé a tenté d’étrangler la bête.

«Les policiers n’y voyaient pas de situation d’urgence... Je ne sais pas comment on peut arriver à cette conclusion- là. Très sincèrement, il y avait quatre personnes en danger. La première : la dame qui ne peut plus sortir de sa maison. S’il y a un incendie, elle ne peut pas sortir, si elle a un malaise, les ambulanciers ne peuvent pas rentrer. Jusqu’à aujourd’hui je pensais qu’une personne emprisonnée dans sa maison était une personne en danger. J’inclus en danger les trois bénévoles, qui même s’ils sont habitués d’intervenir ne sont pas armés, à mains nues, face à une bête terrifiante. Le vétérinaire qui est finalement arrivé est une cinquième personne qui met sa sécurité en danger. Ils se mettent à la gang et réussissent à passer une corde autour du cou du chien, l’écraser à terre pour que le vétérinaire lui donne une piqure pour l’endormir. Une opération risquée!», raconte Mario Dumont.

Les gens de la faune auraient été appelés, ce que les autorités nient.

«Ce qui semble clair : c’est qu’eux autres s’en lavent les mains. Si on lit la loi sur la Faune, c’est sur que ce n’est pas leur job, leur mandat n’est pas de s’occuper d’un chien! Mais si on lit le Code civil, où tout citoyen est appelé à porter assistance à une personne en détresse, là à mon avis, si tu es payé à temps plein par l’État, par les contribuables [...] et que tu as tout ce qu’il faut pour faire l’intervention souhaitée: pas sûr que tu doives t’en laver les mains.

Enquête demandée

«Aujourd’hui, si j’étais ministre de la Sécurité publique, il y aurait une enquête sur cette affaire-là, sur comment on intervient dans une petite communauté. Comment on laisse une situation d’urgence, pas pendant 20 minutes, mais pendant 24 heures, entre les mains de bénévoles dont il faut applaudir le courage! On est obligé de constater une immense défaillance du système et une capacité extraordinaire des gens à se renvoyer la balle.»

Mario Dumont en ajoute une couche concernant le travail des policiers.

«Dans la toute dernière phrase de l’entrevue la porte-parole de la SQ me dit : ‘’Oui mais on peut se faire reprocher d’avoir abattu un chien. Les policiers, même à l’évidence que le chien était fou raide... n’osent plus intervenir, même face à l’urgence.»

