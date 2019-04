À la veille d’une perturbation importante de la circulation prévue à Montréal par l’industrie du taxi, vendredi matin, le ministre des Transports François Bonnardel appelle les chauffeurs à «ne pas prendre la population en otage».

Les automobilistes du grand Montréal peuvent s’attendre à des perturbations sur le réseau routier vendredi matin en pleine heure de pointe à Montréal alors que convergeront des milliers de chauffeurs de taxi pour une nouvelle manifestation.

Jeudi, des représentants de l’industrie du taxi étaient attendus pour une rencontre de négociations autour du controversé projet de loi avec le sous-ministre des Transports, mais aucun d’entre eux ne s’est présenté, a confirmé en entrevue le ministre Bonnardel à l’émission «La Joute».

Celui-ci implore les chauffeurs de ne pas «prendre la population en otage» en bloquant le centre-ville de Montréal et leur tend la main pour plutôt s’asseoir avec son ministère et faire avancer le projet de loi.

«Ça ne sert à rien de prendre la population en otage. Je le répète, pour eux, venez-vous asseoir avec nous», demande-t-il.

M. Bonnardel admet que son projet de loi ne répond sans doute pas à toutes les doléances de l’industrie, mais il demande à ses représentants de se présenter à la table, d’abord, et de le faire avec des propositions en mains.

«De quelle façon voyez-vous la suite des choses? Ne me demandez pas seulement de retirer la loi, on ne le fera pas, mais on peut la faire avancer, on peut l’améliorer, on peut peut-être même modifier des choses», plaide le ministre.

Les chauffeurs de taxi demandent, depuis son dépôt à l’Assemblée nationale, le retrait complet du projet de loi 17 qui ouvre la porte au concurrent Uber et provoquerait encore une chute de la valeur des permis.