Neige et vents forts sur plusieurs régions

Le système qui a touché plusieurs régions de la province au cours de la nuit en apportant des bourrasques de neige est toujours présent sur l’est du Québec, où quelques précipitations de neige sont prévues encore pour la journée de jeudi.

Des vents forts pouvant causer des dommages continuent de souffler sur plusieurs régions. Des rafales pouvant aller jusqu’à 90 km/h et même 120 km/h pour la Côte-Nord sont prévues, et ce jusqu’en mi-journée.

Un avertissement de vent a été émis par Environnement Canada, notamment pour Sept-Îles, Saguenay, Gaspé, Matane, Baie-Comeau, Antiscoti et Amqui où la Commission scolaire des Monts-et-Marées a d’ailleurs annoncé la fermeture de ces établissements.

«Une tempête centrée au sud du Labrador ce matin atteindra la mer du Labrador vendredi. Les vents du secteur ouest souffleront en rafales à environ 90 km/h aujourd'hui et jusqu'en soirée. Ces vents réduiront par moment la visibilité dans la poudrerie», a indiqué l’organisme fédéral.

Une alternance de soleil et de nuage est prévue pour les secteurs de Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières. À Montréal comme à Québec, des vents d’ouest souffleront tout de même à 40 km/h avec des rafales à 70. Le mercure affichera un maximum de 2 °C et – 1 °C, respectivement.

Le temps devrait toutefois s’améliorer à partir de vendredi.