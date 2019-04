Un autre immense défi attend les Canadiens à Washington

Les Canadiens n’ont pas le choix. Pour maintenir ses chances de participer aux séries, le CH devra maintenir un rythme aussi endiablé qu’à ses deux dernières sorties face aux Jets et au Lightning.

«Oui, je pense que c’est possible de conserver le même rythme, a dit le centre Phillip Danault. On est désespérés, on joue avec le feu dans les yeux et on a le goût. On a soif de gagner et on veut faire les séries.»

Si les Canadiens se battent pour une place en séries, les Capitals chercheront à consolider leur emprise sur le premier rang de la Division Métropolitaine. En théorie, la bande à Alex Ovechkin n’aura aucune raison de lever le pied de sur l’accélérateur.

Cette saison, le Tricolore a maintenu un dossier d’une victoire et une défaite contre les champions en titre de la Coupe Stanley.

«Ça prendra toute l’équipe pour gagner le match [jeudi] soir, a mentionné Claude Julien. C’est ce que je demande à mes joueurs, je veux qu’ils donnent le meilleur effort possible. À nos deux derniers matchs, la discipline représentait une clé pour nous. Ça ne sera pas différent ce soir.»

Aucun changement

Pour cette première visite de la saison à Washington, Julien ne fera aucun changement à sa formation. Il misera sur le même groupe qu’au dernier match contre le Lightning de Tampa Bay.

Jesperi Kotkaniemi jouera ainsi un deuxième match d’affilée à l’aile gauche au sein du quatrième trio en compagnie de Nate Thompson et de Paul Byron.

À l’image de la saison, Danault aura encore un rôle très important à remplir. Même si Julien ne profitera pas du dernier changement, le numéro 24 risque de se retrouver sur la glace souvent contre la première unité des Caps, celle de Nicklas Backstrom, Alex Ovechkin et Tom Wilson.

«C’est un défi de plus, a dit Danault. J’adore le défi qu’on a en ce moment. Je ne suis pas seul pour affronter ça non plus. J’ai de très bons ailiers avec moi et Price qui est incroyable.»

Les Caps miseront également sur un deuxième trio redoutable avec Evgeny Kuznetsov au centre de Jakub Vrana et T.J. Oshie.

Formation des Canadiens

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Shaw

Drouin-Weal-Armia

Kotkaniemi-Thompson-Byron

Mete-Weber

Kulak-Petry

Benn-Folin

Price

Formation des Capitals

Ovechkin–Backstrom-Wilson

Vrana-Kuznetsov-Oshie

Hagelin-Eller-Connolly

Stephenson-Dowd-Burakovsky

Orlov-Niskanen

Carlson-Jensen

Orpik-Djoos

Holtby