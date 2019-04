Cas de rougeole à Ottawa: une maladie «que je ne pensais jamais voir»

Le cas confirmé de rougeole à Ottawa est l’occasion de rappeler à quel point cette maladie, qui ressuscite après avoir été presque complètement éradiquée, est tout sauf banale.

«Ces maladies-là font un retour et ça, effectivement, c’est inquiétant», confirmait vendredi le Dr Simon-Pierre Landry, en entrevue au Québec Matin.

«Quand j’étais à l’école, à la Faculté de médecine, ça faisait partie des maladies que je ne pensais jamais voir. On apprenait qu’elles existaient, mais on n’allait jamais voir de cas. Et là, comme la coqueluche, c’est le genre de maladie qu’on voit de plus en plus revenir», déplore l’omnipraticien.

«Hyper contagieux»

Il lie le retour de la rougeole au taux de vaccination en baisse dans «certaines communautés», et non dans la population générale. Une situation qui le préoccupe, dans la mesure où ce virus «hyper contagieux, pire que la grippe», peut entraîner des complications assez sévères.

«Une fois sur cent, le virus peut se rendre jusqu’aux poumons et causer une pneumonie virale, une pneumonie très sévère qui va nécessiter une hospitalisation», explique le Dr Landry.

Dans un cas sur 1000, il peut migrer jusqu’au cerveau, où il va entraîner d’importants dommages qui peuvent se traduire par des convulsions ou des problèmes de motricité.

Un simple éternuement

Le virus peut se transmettre par un simple éternuement, entre autres possibilités, et va survivre longtemps après le départ de l’individu infecté. «Deux heures après le passage d’une personne, il y a quand même encore des virus dans l’air, sur les objets, les tables d’examen», indique-t-il.

L’omnipraticien rapporte un cas type de contamination, celui de ces jeunes voyageurs qui n’ont pas été vaccinés. «Des jeunes adultes s’en vont en voyage, souvent dans des pays en voie de développement où le taux de vaccination est très faible, où ils vont contracter la rougeole et la ramener ensuite au Canada».

Qui plus est, «on sait qu’ils vont prendre un avion, donc ça c’est encore plus inquiétant parce qu’il y a plein de gens autour dans un espace fermé».

Le Dr Landry rappelle «que c’est une bien meilleure idée que de faire le vaccin et de se faire des anticorps de façon naturelle grâce au vaccin», une «belle révolution en santé publique».

Alerte à Ottawa

Jeudi, la Santé publique d’Ottawa alertait la population qui pourrait avoir été en contact, sans le savoir, avec un individu infecté par la rougeole, entre le 26 mars et le 2 avril derniers.

Les personnes non vaccinées nées après 1970 et qui se trouvaient aux endroits ciblés listés ici sont priées de communiquer avec la santé publique au 613-580-6744.