Coincé chez lui à cause de la grève des taxis

Marc-André Thibault voudrait aller travailler en ce vendredi matin normal. Cependant, la grève des taxis perturbe le transport adapté dont il dépend pour se rendre au boulot, et il n’a d’autres choix que de rester à la maison.

«Aujourd’hui je ne peux pas aller travailler parce que le transport adapté est simplement annulé », se désole le directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Savoura, atteint de paralysie cérébrale.

Exo, la compagnie en charge du transport adapté qui dessert son domicile de Mirabel, a annoncé que les services de transport adapté étaient perturbés en raison des moyens de pression exercés par la manifestation des chauffeurs de l’industrie du taxi.

M. Thibault n’a pas été avisé de ce changement à l’avance : c’est lui-même qui a dû prendre le téléphone jeudi soir, soupçonnant un contretemps pour le lendemain.

Dans la couronne nord, le transport adapté priorise les rendez-vous médicaux déjà programmés, et tous les autres déplacements sont annulés, peu importe les désagréments qui s’en suivent.

L’employé est donc obligé de rester chez lui pour la journée, sans plan B pour se rendre jusqu’au travail. «Il faudrait que je me trouve un lift, à 7 h du matin, c’est un peu plus compliqué» .

Il déplore le manque de considération pour les personnes qui dépendent du transport adapté, à la fois du côté du gouvernement et de l’industrie des taxis. «Il faudrait que, dans la balance, on pense aux personnes en situation d’handicap et qu’on s’organise pour que des choses comme ça n’arrivent pas.»