Couche-Tard doublera sa taille d’ici 5 ans

Alimentation Couche-Tard n’a pas l’intention de chômer au cours des prochaines années. Le géant québécois du dépanneur prévoit encore doubler sa taille d’ici la fin de 2023.

« L’ambition est de doubler la compagnie. C’est une mesure que l’on s’est donnée à l’interne », a indiqué hier au Journal la directrice des communications globales de Couche-Tard, Marie-Noëlle Cano.

Dans un document corporatif obtenu par Le Journal, Couche-Tard signale que son objectif est de « doubler les affaires... encore ». Comment ? Par la création de valeurs tant en croissance organique qu’en acquisitions et en contrôle des coûts.

Entre 2011 et 2017, le chiffre d’affaires de Couche-Tard a doublé, passant de 19 milliards $ US à 38 milliards $ US. L’an dernier, le chiffre d’affaires du détaillant de Laval a dépassé les 51 milliards $ US (66 milliards $ CA).

Couche-Tard est maintenant l’entreprise canadienne qui détient le plus important chiffre d’affaires, dépassant notamment la Financière Manuvie et la Banque Royale.

Pour arriver à ses fins, Couche-Tard n’écarte ainsi pas l’acquisition de nouvelles chaînes de dépanneurs si des opportunités se présentent. Le détaillant vise également l’ouverture de 200 nouveaux dépanneurs par année.

Dans le monde, Couche-Tard détient un réseau de plus de 16 000 dépanneurs, dont 9943 magasins en Amérique du Nord, 2718 en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

Le cannabis aussi

Couche-Tard croit que le secteur du cannabis connaîtra une forte progression au cours des prochaines années un peu partout sur la planète.

En partenariat avec le producteur Canopy Growth, Couche-Tard développera un réseau de boutiques de cannabis en Ontario. Les deux entreprises ont ouvert, le 1er avril dernier, un magasin à London, en Ontario, sous la bannière Canopy’s Tweed.

Couche-Tard ne cache pas que les produits dérivés du cannabis, comme des boissons à base de cannabidiol (CBD), sont dans sa mire.

Couche-Tard dans le monde

► Nombre de points de vente: plus de 16 000

► Nombre d’employés: plus de 130 000

► Nombre de clients par jour: 9 millions

► Chiffre d’affaires annuel: 66 milliards $ CA