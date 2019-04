Pour « optimiser » son système d’inspections environnementales, Québec a dépensé depuis 2011 des millions $ pour des tablettes électroniques inutiles et un logiciel défectueux, a appris notre Bureau d’enquête.

À LIRE ÉGALEMENT

Des centaines de tablettes inutiles à l’Environnement

«Moi il y a deux choses qui me font peur dans la vie : quand ma blonde me dit : ‘’Richard faut se parler’’, et quand le gouvernement dit : ‘’j’ai une bonne idée’’!» lance Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Pour lui, informatique et gouvernement ne font pas bon ménage, comme l’ont montré plusieurs flops au cours des dernières années.

«Si vous avez quelqu’un dans votre famille qui est fonctionnaire : il ne doit pas approcher votre ordinateur. Moi j’ai beau-frère fonctionnaire : il a installé la PS4 de mon fils, depuis ce temps-là, quand j’ouvre la télévision, la douche part, le malaxeur s’allume et le système d’alarme se déclenche!», ironise-t-il.

En 2016, le ministère achète au fabricant Hypertec un total de 246 «tablettes robustes » pour un montant de 1,1 M$, et ce, afin de permettre à 240 inspecteurs d’utiliser un logiciel. Chaque tablette a coûté près de 4500 $.

«C’est la NASA qui fabrique ces tablettes-là? On peut diriger des satellites avec elles? Je n’ai aucune idée. [..] Moi je pensais que parce que le gouvernement achetait à fort volume, il aurait un meilleur prix. Non, eux autres ils achètent à gros prix!»

À la suite de nombreux essais, le ministère a conclu en 2017 que le logiciel ne répondait pas aux attentes. Les tablettes ont même été retirées des mains des inspecteurs et remisées. On a ressorti les formulaires papier.

«Des millions de dollars en pure perte!», conclut le chroniqueur.