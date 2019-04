Le cadavre d’une femme découvert près du métro Longueuil

La police de Longueuil a ouvert une enquête sur la découverte vendredi midi du cadavre d’une femme, non loin du pont Jacques-Cartier.

Le corps a été trouvé vers 12 h 20 sur un terrain situé à l’intersection de la rue Saint-Charles Ouest et du boulevard La Fayette.

«Une scène de crime a été érigée et les enquêteurs ainsi que les services spécialisés sont sur place afin d’éclaircir les circonstances de ce décès», a fait savoir le Service de police de l'agglomération de Longueuil sur son compte Facebook, sans fournir davantage de détails. On ignore si le décès de la femme est le résultat d’un acte criminel ou non.

Le corps a été retrouvé sur un terrain à demi boisé où passe une piste cyclable.