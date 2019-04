Les analystes de «La Joute» ont condamné le plus fermement possible, vendredi, les propos du maire de Hampstead, qui a établi un lien entre le projet de loi sur la laïcité de l’État et un «nettoyage ethnique».

«Ceci est du nettoyage ethnique. Pas avec une arme à feu, mais avec une loi», a déclaré le maire William Steinberg.

Ces propos ont fait bondir les analystes politiques Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau. La première exige même la démission de l’élu.

«Je ne comprends pas qu’il soit encore en poste. Cet homme-là doit quitter s’il ne s’excuse pas au plus sacrant», a tonné l’ancienne mairesse de Longueuil.

«Ce n’est pas un quidam. Ce n’est pas une tête d’œuf sur Twitter. C’est quelqu’un d’élu par sa population qui le fait publiquement», déplore-t-elle.

Pour Jonathan Trudeau, le débat sur la laïcité est en train de déraper, et M. Steinberg n’est pas le premier à verser dans les extrêmes.

«En aucun cas il n’a été question de brimer la liberté de religion, d’empêcher les gens d’adhérer à une religion ou d’exprimer leur adhésion à une religion. [...] Je pense que le terme scandalisant n’est pas faible.»

«Ce qui est surtout déplorable, poursuit-il, c’est que ce sont des propos polarisants. Quand vous avez un extrême qui s’agite, ça donne du gaz à l’autre extrême.»