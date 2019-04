Le sort des Canadiens se décidera sur les ondes de TVA Sports ce soir

Triste, mais vrai, les Canadiens de Montréal ne contrôlent plus leur destinée. Leur sort est désormais entre les mains des Blue Jackets de Columbus.

Voyez le duel Blue Jackets-Rangers à TVA Sports dès 19h.

Les Jackets rendent visite aux Rangers à New York, vendredi soir, dans le but de s’approprier la dernière place donnant accès aux séries et anéantir, par le fait même, leur plus proche aspirant. Leur rendement contre les New Yorkais cette saison a de quoi angoisser les plus optimistes : 2-0-1. Au cours des cinq dernières confrontations : 4-0-1. Bref, aucune défaite en temps réglementaire.

Columbus et Montréal sont nez à nez, à égalité avec un cumulatif de 94 points, trois de moins que les Hurricanes de la Caroline, qui détiennent la première place du quatrième as et qui ont acheté leur billet pour la danse d’après-saison avec une victoire contre le New Jersey la veille.

Une séquence cruciale

Après avoir fait les acquisitions de Matt Duchene, Ryan Dzingel et Adam McQuaid, à la récente date limite des transactions, les Blue Jackets ressemblaient à une équipe qui se cherchait.

Ils ont redressé la barque lors de leurs 10 dernières sorties, comme le démontre leur fiche de 6-3-1. Avant leur cuisant revers de 6-2 contre les Bruins de Boston, mardi, ils avaient remporté leurs cinq rencontres précédentes en dominant leurs adversaires 24-4 au chapitre des buts.

Nulle séquence victorieuse ne sera plus importante que celle que les Blue Jackets tenteront d’amorcer ce soir. Avec deux matchs à jouer au calendrier régulier, ils ont tout à gagner et tout à perdre.

Scénarios

En l’emportant ce soir, les Jackets se mesureront au Lightning de Tampa Bay ou aux Capitals de Washington en éliminatoires. S’ils collent deux victoires pour terminer la saison et que la Caroline s’incline samedi, Columbus aura rendez-vous avec les Capitals, champions de la Coupe Stanley

S’ils ne rattrapent pas la Caroline, les hommes de John Tortorella affronteront les «Bolts», gagnants du trophée des Présidents.

Mais il ne s’agit que de scénarios. Encore faut-il qu’ils réussissent leur mission du jour.