Le taux de chômage diminue à 5,2 % au Québec

Le taux de chômage au Québec s’est établi à 5,2 % en mars, en légère baisse par rapport au précédent mois, en raison d'une diminution de la population active de 17 000 personnes, a fait savoir vendredi l'Institut de la statistique du Québec.

Le nombre d’emplois a toutefois reculé dans la province (-12 900) entre février et mars. L'emploi à temps plein (-15 500) a diminué alors que celui à temps partiel a légèrement augmenté (+2600).

À l’échelle canadienne, le taux de chômage en mars est demeuré inchangé à 5,8 %, selon Statistique Canada. Il était de 4,7 % en Colombie-Britannique; 4,9 % en Saskatchewan; 5,9 % en Ontario; 6,9 % en Alberta et 7,9 % au Nouveau-Brunswick. Le plus haut taux en mars a été à Terre-Neuve-et-Labrador (11,5 %).

Côté emploi, après avoir augmenté en janvier et en février, le pays a enregistré une baisse d’environ 7200 entre février et mars, dont une perte de 6400 à temps plein.

Dans une note économique, l’économiste Benoit P. Durocher souligne que «rarement une baisse de l’emploi aura eu si peu de retentissement», précisant que «le faible recul observé en mars a été précédé par plusieurs mois de fortes hausses, si bien que la tendance du marché du travail demeure très positive».

Soulignons que l’essentiel de la baisse s’est fait dans les secteurs des services aux entreprises (-14 300 postes), des soins de santé et d’assistance sociale (-20 000 postes) et des services d’hébergement et de restauration (-13 400 postes).

Benoit P. Durocher note d’ailleurs que «la moyenne mobile sur six mois s’élève encore à +35 500 emplois par mois, soit un niveau exceptionnel».

«Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a augmenté de 332 000 (+1,8 %), des hausses ayant été observées à la fois dans le travail à temps plein (+204 000) et le travail à temps partiel (+128 000)», a expliqué l’agence fédérale.

Par ailleurs, l'emploi a progressé de 116 000 (+0,6 %) au premier trimestre de 2019.

Dans les provinces, l'emploi a progressé en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, alors qu'il a peu varié dans les autres.