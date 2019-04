Les garçons de la grotte drogués à la kétamine

Les 12 garçons thaïlandais coincés dans l’une des plus grandes grottes de Thaïlande pendant plus de deux semaines l’an dernier ont été drogués à la kétamine pour faciliter leur évacuation.

Les détails de l’intervention très risquée ont été dévoilés dans un journal médical jeudi, et rapportés par CNN.

Chacun des garçons a reçu une dose bien précise de kétamine, également connue sous le nom Special K sur le marché noir, afin d’être paisible lors de la sortie périlleuse.

«Nous avons dû utiliser les moyens qui permettraient aux enfants de rester calmes pendant que nous les amenions», avait déclaré à CNN un commandant de la marine thaïlandaise peu après le sauvetage.

Dans une lettre au New England Journal de Medicine, trois médecins thaïlandais et un anesthésiste australien qui ont été impliqués dans le sauvetage, ont indiqué que les garçons portaient des masques de plongée couvrant complètement le visage.

Ils ont également détaillé les soins que les garçons ont reçus dans un hôpital immédiatement après leur départ de la grotte, donnant une idée de la mission périlleuse.

Les quatre premiers garçons ont porté des lunettes de soleil dès leur sortie pour se protéger les yeux : ils n’avaient pas été exposés au soleil depuis plus de deux semaines.

Pendant le trajet dans la grotte en partie immergée, les enfants ont été immobilisés sur une planche dorsale.

Le deuxième garçon à quitter la grotte avait une température corporelle de 35 degrés Celsius lorsqu'il est sorti. L’hypothermie s’est installée sur le chemin de l'hôpital.

Pourquoi la kétamine?

Les médecins ont déclaré que la kétamine était un bon choix pour les garçons, étant donné le risque d'hypothermie.

La kétamine ralentit les frissons et est associée à de plus petites baisses de la température corporelle. La drogue donne l’impression à la personne de faire un rêve éveillé, et aussi dans certains cas, d’être hors de son corps.

La drogue a été synthétisée pour la première fois en 1962 et a été utilisée comme antidouleur par l’armée américaine sur des soldats au Vietnam.

Elle a également été utilisée comme drogue du viol sur le marché noir.

Aujourd'hui, la kétamine est utilisée dans les salles d'urgence pédiatriques, par exemple dans les cas de fractures et d’autres blessures, car elle est plus sûre que d'autres sédatifs, a déclaré à CNN la pédiatre Edith Bracho-Sanchez.

Elle est également utilisée comme anesthésiant en médecine vétérinaire.

Le médicament figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé pour adultes.

Âgés de 11 à 16 ans, les membres de l'équipe de football des «Sangliers sauvages» et leur entraîneur étaient restés bloqués, du 23 juin et pour certains jusqu'au 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, en Thaïlande, avant d'être évacués sous l'œil des médias du monde entier et conduits à l'hôpital, où ils ont été soignés.