Les réseaux sociaux populaires mais...

Les récents déboires de Facebook commencent à faire mal à l'image du populaire réseau social.

Un sondage mené pour le compte de NBC News montre que 60% des Américains ne font pas confiance à l'entreprise californienne pour la protection des renseignements personnels, bien loin devant Google et Amazon.

«Les gens sont notamment outré de voir que Facebook va monétiser leur profil», explique le spécialiste en marketing numérique, Maxime Trudel.

«Facebook, l'année dernière, en 2018, a fait une moyenne de 35 dollars de revenu par utilisateur pour une plate-forme gratuite. Quand on sait que Netflix fait en moyenne 30 dollars par utilisateur.»

Malgré les révélations sur la protection des données personnelles des utilisateurs, les réseaux sociaux restent populaires.

Au Québec, les derniers chiffres compilés par le CEFRIO montrent que 83% des Québécois utilisent au moins un réseau; c'est 16% de plus qu'il y a deux ans.

65% des Québécois sont allés au moins une fois par jour sur un réseau social; une hausse de 13% par rapport à 2016.

Selon l’organisme, la première activité des internautes est principalement de suivre l’actualité.

«Pour les plus jeunes, on va aller chercher l'information d'abord par le biais du web, que ce soit par les réseaux sociaux et par d’autres sites internet», explique le chef des communications et mise en valeur des projets, Raymond Poirier.

«Chez les personnes plus âgées, l'information par les journaux, par la télévision, les médias traditionnels, vont être quand même plus prisés.»

Les gens que nous avons rencontrés se montrent quand même critiques.