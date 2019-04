Mélanie Joly ne se gêne pas pour écorcher Jody Wilson-Raybould

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada, Mélanie Joly, ne s’est pas gênée vendredi pour donner son point de vue sur l'affaire Wilson-Raybould au micro de QUB radio.

«C'est un peu comme une chicane de famille. Lorsque quelqu'un décide de ne plus travailler en équipe, ça fait toujours un peu mal», a-t-elle expliqué à l'animateur Mario Dumont.

«On a voulu [l'équipe du premier ministre] prendre le temps de bien évaluer la situation, d'être transparent et, surtout, de bonne foi, contrairement à mon ancienne collègue qui ne l'était certainement pas», a dit la ministre Joly.

«On peut vraiment se poser des questions sur les motivations [de Jody Wilson-Raybould]», a-t-elle ajouté.

Questionnée sur l'image féministe de Justin Trudeau, Mélanie Joly soutient son chef et défend ses idéaux. «Je crois que ce serait d'ouvrir un faux débat que de parler de ce sujet. En réalité, c'est une question de loyauté. Au final, on est loyal ou on ne l'est pas», a-t-elle indiqué.

Le premier ministre dans le ring

À quelques mois des prochaines élections fédérales, la ministre Joly mentionne que la campagne du gouvernement Trudeau n'a jamais arrêté depuis l'élection de ce dernier en 2015.

«Il y a beaucoup de travail qui s’est fait dans les dernières semaines, notamment au niveau des communications. Notre premier ministre est un homme qui aime aller dans le ring et au combat. D'après moi, la prochaine campagne sera axée sur les enjeux qui touchent le plus la population et notre but sera d'assurer la croissance économique au pays», a-t-elle conclu.