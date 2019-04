Qui devra payer pour maintenir le monastère de Berthierville debout?

Alors que le monastère de Berthierville a été sauvé in extremis jeudi par une intervention du gouvernement, le promoteur immobilier local soutient qu'il a répondu aux exigences de la municipalité et de la MRC jusqu'ici, mais qu'il n'avait pas d'intérêt pour immeuble patrimonial au moment de l'achat.

«La population pense qu’on est des méchants à démolir des bâtisses. On ne démolit pas des bâtisses, a précisé l'entrepreneur Germain Saint-Martin. Sauf que j’ai l’expérience pour savoir que je peux construire une bâtisse neuve pour deux millions. Ça en coûterait trois pour la garder. Ce n’est pas à moi à investir un million pour garder des bâtisses patrimoniales.»

Le projet domiciliaire, d'une valeur de 30 millions de dollars est ambitieux et la municipalité voyait d'un bon oeil cet investissement pour revitaliser le secteur où se trouve le monastère à l'abandon depuis plus de six ans. Le promoteur prévoit garder certains éléments, comme le clocher, mais le reste doit être rasé pour que le projet demeure rentable.

«La municipalité de Berthierville est malheureuse de la tournure des événements actuelle et est consciente de la qualité de l’architecture du monastère, a dit la mairesse Suzanne Nantel. Cependant, c’est quand même une lourde responsabilité pour une petite municipalité comme la nôtre.»

Au sein de la population, si plusieurs personnes rencontrées par TVA Nouvelles souhaitent garder l'édifice, tous ne s'entendent pas sur sa vocation et sur la source de financement pour compléter un projet.

«Nous réalisons des projets importants dans la région depuis plusieurs années déjà, toujours selon les règles de l'art et dans le respect de la réglementation en place. Au moment de l'émission de l'ordonnance, nous avons immédiatement cessé les travaux et retiré nos équipements du site», a affirmé le président de Construction Germain Saint-Martin dans un communiqué.