Quelques dizaines de chauffeurs de taxi sont partis de Québec ce vendredi matin pour participer à la manifestation prévue en avant-midi à Montréal.

Ils se sont rassemblés vers 4h30 avant de prendre la route vers 5h en direction de la métropole. Les chauffeurs se joindront à leurs collègues de la grande région montréalaise, qui iront se rassembler devant les bureaux du ministère des Transports du Québec, au centre-ville.

Rappelons que les chauffeurs de partout en province sont invités à converger vers la métropole pour des perturbations. Ils demandent l’abolition du projet de loi 17 qui ouvre la porte à la concurrence et qui fait tomber la valeur des permis de taxis à zéro.

D’autres manifestations sont prévues à Sept-Îles, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À Québec, les services sont offerts aux usagers pour la journée.

Voici quelques réactions récoltées avant leur départ

«On veut lui faire comprendre qu’il y a des familles derrière ça.»

«Il pourrait avoir la décence d’être assis avec nous pour négocier, ce serait déjà un début. Tout ce qu’ils veulent, c’est nous donner 250 millions $. On n’en veut pas de ça; nos permis ne sont même pas payés encore. On veut garder nos jobs. Ce matin, on est solidaire. Ça n’a pas de bon sens, ils nous tirent à la faillite.»

«Le projet de loi 17, ce n’est pas bon pour les familles. On a des enfants, il faut penser à nous aussi.»

«On a tout perdu, on n’a rien à perdre maintenant. On va utiliser tous les moyens pour récupérer notre argent, notre fonds de pension, notre retraite. On peut [rouler] jusqu’à Ottawa, jusqu’à l’ONU.»