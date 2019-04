Denis Lévesque, entre chansons et confidences

Faire un tout premier spectacle en carrière au Capitole de Québec : le pari était audacieux pour l’animateur – et chanteur – Denis Lévesque, qui s’est attaqué au défi jeudi soir avec une confiance sans doute acquise au cours de ses 40 ans de carrière à la télé.

L’animateur vedette de LCN avait annoncé la semaine dernière qu’il repoussait sa rentrée montréalaise du 11 avril à l’automne prochain, mais qu’il conservait la seule date du 4 avril, à Québec, à son agenda.

Avec une nervosité bien dissimulée, et un courage qu’on se doit de saluer, il foulait les planches jeudi soir pour la première fois pour un spectacle complet, devant une salle à moitié remplie d’un public curieux.

Le spectacle, qui partira en tournée l’automne et l’hiver prochain, mêle une série d’anecdotes, dont les coulisses de ses entrevues les plus marquantes, avec des chansons de ses deux albums... et une savoureuse reprise d’Elton John, au rappel.

Après une ovation, Denis Lévesque a réussi à faire danser la foule sur Crocodile Rock alors qu'il se laissait aller à quelques coups de bassins sur scène, à la toute fin. On aurait pris beaucoup plus de ces moments au cours de ce spectacle qui a connu des longueurs.

Derrière son bureau

Accompagné par quatre musiciens, devant un écran qui diffusait des extraits tirés de ses 7800 entrevues les plus cocasses et marquantes, Denis Lévesque avait amené sur scène son bureau d’animateur. Il s’y s’installait entre les chansons pour raconter ses histoires.

Le spectacle Mon vrai monde, gagnera à être retravaillé. Sur papier, l’idée de revisiter sa carrière en musique et en vidéo a été bien exploitée, grâce au travail du metteur en scène Stéphane E. Roy.

Cependant, il en résulte un spectacle trop long. Vocalement, l’exercice était loin d’être parfait. Denis Lévesque n’est ni un chanteur à voix, ni une bête de scène, et sa voix manque parfois cruellement de justesse.

Des confidences poignantes

Habitué à aller chercher les confidences, ce sont les siennes que Denis Lévesque a mises de l’avant cette fois-ci, de manière parfois assez poignante.

Il était à fleur de peau lorsqu’il a raconté avoir arrêté de boire il y a 35 ans, tenant dans ses mains la bière avec laquelle il s’était mis au défi de ne plus jamais toucher à l’alcool. Les émotions sont aussi remontées à la surface lorsqu’il a parlé de sa mère atteinte d’Alzheimer.

Denis Lévesque a revisité sa prolifique carrière en revenant, extraits à l’appui, sur les entrevues les plus cocasses et marquantes de sa carrière, de celle avec un bichon maltais et un nudiste de Repentigny, en passant par les entretiens avec Pierre Falardeau, René Lévesque, Paul McCartney (l’entrevue la plus difficile de sa vie), Boule Noire, René Lévesque, Luc Cousineau.

Il a ainsi raconté la dernière fois où il a serré Johanne Fontaine dans ses bras, son entrevue bouleversante avec Alain Stanké ainsi que la journée où il a appris le décès de l'ami Jean Lapierre.

Avec sa femme

Juste avant l’entracte, sa femme Pascale Wilhelmy est montée sur scène pour témoigner de l’amour de son mari envers sa région, le Lac St-Jean. Le chef d’antenne Pierre Jobin l’a aussi rejoint sur scène.

Les coulisses de ses entrevues auront été les meilleurs moments de la soirée. On ne pourra certainement pas reprocher à l’animateur de ne pas avoir eu le courage de sortir de sa zone de confort, et de se mettre en danger.