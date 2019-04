«C'est un show le fun à faire!» - Stefano Faita

Stefano Faita est arrivé en campagne avec sa caravane pour une quatrième saison de l’émission qui fait découvrir la vie agricole à des citadins. Cette année, l’animateur a mis le paquet et nous réserve de belles surprises.

Entre les tournages de la cinquième saison et ses trois restaurants, le chef et père de trois enfants, qui s’apprête également à ouvrir un nouvel établissement, a du pain sur la planche.

La quatrième saison de l’émission «Arrive en campagne» vient à peine de faire son entrée en ondes que Stefano Faita a déjà commencé à tourner la cinquième saison.

«Je doutais un peu du show et de sa longévité quand on a commencé mais, avec les années, je me suis rendu compte que c’est une émission à laquelle les gens se sont habitués; ils l’écoutent en famille. Et puis, on voyage à travers la province et on découvre des endroits, des gens, que ce soit la famille urbaine ou les agriculteurs. Tout ça mis ensemble, ça donne une bonne formule. C’est un show le fun à faire!»

Cette année, on ajoute une nouveauté. Grâce à la complicité de parents, d’amis ou de collègues, Stefano surprendra les participants dans leur milieu de vie ou de travail pour leur annoncer qu’ils partent à la campagne visiter des fermes. Ils se rendront notamment à Sept-Îles pour rencontrer un couple qui cultive des moules, des pétoncles et des algues, et en Montérégie, chez des gens qui élèvent des anguilles et des chèvres.

Comme le veut la tradition, à chaque épisode, Stefano concoctera une recette estivale, dont l’un des ingrédients est un produit de la ferme visitée et que tout le monde goûtera à la fin de l’émission, autour d’une bonne tablée.

La boucle est bouclée

Se disant très citadin, le chef a tout de même une vie à la campagne. Il a un chalet où il se rend en famille avec la comédienne Isabelle Lemme, sa conjointe depuis 13 ans, et leurs trois enfants. «On y va beaucoup plus l’hiver, parce que l’été on aime voyager. L’hiver, on fait beaucoup de ski. Toutes les fins de semaine, je m’évade au chalet. J’habite tellement près de mes restaurants que ça fait du bien de partir deux jours à la campagne.»

Père de deux filles (Émilia, 10 ans, et Anna, 7 ans) et d’un garçon (Dario, qui a eu un an le 1er mars), Stefano confie qu’il est un papa comblé et que la boucle est bouclée pour la famille. «Je suis très content. J’étais sûr à 90 % que j’allais avoir une troisième fille, et j’étais super content, mais j’ai senti une petite fierté quand j’ai su que c’était finalement un garçon. Je vais être un hockey dad à 50 ans!»

Un quatrième resto

Stefano Faita est déjà propriétaire de l’Impasto, de la Pizzeria Gema et de Chez Tousignant. Un quatrième resto s’ajoutera bientôt à la liste; il sera situé rue Jarry, à Montréal. «On n’a pas encore le nom, mais ça sera une trattoria italienne. Ça devrait ouvrir fin mai, début juin. C’est en construction présentement.»

Le chef met la main à la pâte. «Je suis impliqué dans toutes mes entreprises. Je suis moins présent dans les restaurants le soir, mais le jour je suis souvent le premier arrivé, à 8 h, après avoir emmené les enfants à l’école, et je suis là jusqu’à 15 h 30, moment où je pars pour aller les chercher.»

Outre ses restos, le chef propose une gamme de produits à son nom. Ses sauces pour pâtes et pizzas ainsi que ses pizzas congelées sont en vente chez IGA, Rachelle-Béry et toutes les épiceries indépendantes. Deux nouvelles sauces seront lancées à la fin avril et deux nouveaux produits sortiront d’ici l’automne.

La retraite n’arrivera pas de sitôt. «Les gens me disent de plus en plus que je suis comme ma mère. Elle vient d’avoir 72 ans et elle travaille encore 60 heures par semaine. Je n’ai pas fini: j’ai 43 ans!»

Envisage-t-il de prendre la succession de sa mère, Elena, à la Quincaillerie Dante? «C’est une bonne question. Je ne veux pas trop en parler, parce qu’il n’y a encore rien de décidé, mais des discussions commenceront bientôt.»

L’émission «Arrive en campagne» est diffusée les lundis à 19 h 30 à TVA.