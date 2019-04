Classes dans des locaux commerciaux: le ministre s’implique

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge s’est impliqué directement dans le dossier des classes temporaires situées dans des locaux commerciaux de L’Île-des-Sœurs, une situation qui a été décriée par plusieurs parents.

Rappelons que la semaine dernière, des parents d’élèves ont dénoncé la volonté de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys d'ouvrir des classes dans des locaux commerciaux pour la rentrée scolaire 2019-2020, faute de place à l’école primaire des Marguerite. L’endroit n’est pas adapté pour recevoir des enfants, plaident-ils, et se trouve près d’un chantier.

TVA Nouvelles a appris ce samedi que le ministre Roberge avait procédé à une visite de ces installations en compagnie de parents. Malgré nos demandes, il n’a toutefois pas voulu commenter le dossier; on ignore donc sa position sur ces classes temporaires.

Par contre, selon ce qui a filtré, le ministre aurait demandé à la commission scolaire de choisir un terrain pour la construction d’une troisième école dans ce secteur, un projet dans les cartons depuis déjà un certain temps. On aimerait construire une école mixte primaire/secondaire, mais rien n’est encore conclu.

Cette visite du ministre de l’Éducation est un pas dans la bonne direction, selon les parents rencontrés par TVA Nouvelles.

«La situation pour la rentrée scolaire de 2019-2020 n'a pas changé, donc si les plans sont toujours de s'installer ici au 14, Place du Commerce, les parents sont toujours inquiets et préoccupés de cette situation-là pour la santé et la sécurité de leurs enfants, souligne Olivier Drouin, parent d’un des enfants affectés par ce changement de locaux. Mais j'aimerais quand même souligner la grande ouverture du ministre et son action rapide dans le dossier. C'est très positif.»

-D'après les informations d'Andy St-André